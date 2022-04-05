Окупанти знову обстріляли Миколаїв

Російські окупанти обстріляли Миколаїв зі забороненої зброї. Є загиблі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, у вівторок, 5 квітня, у Миколаєві ворог вів обстріли забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під вогонь потрапили житлові будинки та медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі та поранені, серед них й діти. Наразі про їхню кількість не повідомляють.

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