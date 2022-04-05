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Окупанти катували полонених українських жінок-військових

Ольга Денисяка

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Серед визволених з полону українських військових були жінки, яких окупанти катували та жорстоко з ними поводились. Про це йдеться у Facebook уповноваженої з прав людини Людмили Денісової.

За її інформацією, жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до  СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально.

Також декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову.

Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Людмила Денісова залиала комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

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