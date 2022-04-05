На Тернопільщині через уламки ворожої ракети стався витік аміаку

Вночі 5 березня уламки збитої крилатої ракети пошкодили резервуар з аміаком на Тернопільщині. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністарції.

За інформацією ОВА, вночі у Кременецькому районі Тернопільщини сили ППО збили крилату ракету. Її уламки пошкодили шість резервуарів з органічними добривами, внаслідок чого відбувся витік хімікатів, основною складовою яких є аміак. Вже через декілька годин вдалося ліквідувати витік.

Фахівці Тернопільського лабораторного центру періодично роблять обстеження навколишнього середовища. Наразі про небезпеку для місцевих жителів не повідомляють.

Відбулося також забруднення води у річці Іква. Так, жителям населених пунктів поблизу річки рекомендовано обмежити вживання води з криниць. У населені пункти доставляють питну воду.

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