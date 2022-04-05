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На Львівщині за добу розселили 2 500 українців

Анастасія Диняк

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За добу в Львівській області надали житло 2 500 вимушеним переселенцям з інших регіонів України. Від початку війни в області прихистили 283 тисячі людей. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Від початку війни в Україні на Львівщині знайшли прихисток для близько 283 тисяч українців. Ще приблизно стільки ж людей самостійно знайшли собі житло.

Наразі у області готові майже 18 тисяч облаштованих місць у державних та комунальних закладах. Ще 2 тисячі – у приватному секторі.

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