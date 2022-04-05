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На Луганщині ворог влучив у цистерну з азотною кислотою

Анастасія Диняк

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У Рубіжному російські окупанти пошкодили цистерну з азотною кислотою. Людей закликають не виходити на вулицю. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Усіх мешканців Рубіжного закликають залишатися в укриттях або зачинити усі двері та вікна у приміщені. Також людям рекомендують підготувати вологі маски для обличчя.

«Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. При слабких отруєннях з’являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легень. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами», – йдеться у повідомлені.

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