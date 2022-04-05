На Київщині зафіксували вже 1200 фактів воєнних злочинів Росії

Станом на вівторок, 5 квітня, правоохоронці зафіксували на Київщині 1200 фактів воєнних злочинів, вчинених російськими військовими. Про це пише Радіо Свобода.

«За весь час війни затримано понад 600 диверсантів. Найбільше воєнних злочинів зафіксовано у Київській області, їх зараз 1200», – заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Також він розказав, що у звільнених містах залишається багато розтяжок, нерозірваних мін та вибухонебезпечних предметів. Напередодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли та знешкодили понад 5000 предметів.

Денис Монастирський закликав українців поки не повертатися до нещодавно звільнених міст, оскільки це досі небезпечно.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.