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На Харківщині окупанти затримують жителів із проукраїнської позицією

Ольга Денисяка

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У Харківській області російські окупанти блокують окремі райони, а також розшукують та затримують жителів із проукраїнською позицією. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначається, що противник продовжує тримати блокаду окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

Також відомо, що в місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування».

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя. На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.  В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані «контракти» з міністерством охорони здоров’я російської федерації.

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