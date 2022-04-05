На Донбасі українські військові відбили сім ворожих атак, – ООС

4 квітня на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили сім атак ворога та завдали окупантам втрат. Про це йдеться у Facebook ООС.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

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