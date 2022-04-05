Хакери атакують державні органи країн ЄС

Хакери, які атакували державні органи в Україні, намагалися зламати один з держорганів Латвії. про це повідомили у Держспецзв’язку.

Так, на адресу одного з державних органів Латвії надсилалися електронні листи з посиланнями на небезпечні RAR-архіви. Кожен з архівів містив шкідливі файли-ярлики з назвами англійською мовою щодо гуманітарної допомоги Україні.

Цю атаку пов’язують з хакерською групою UAC-0010 (Armageddon). Раніше ця група займалася розповсюдженням електронних листів серед держорганів України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.