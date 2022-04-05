Керівник Миколаївської окружної прокуратури зливав дані окупантам

Служба безпеки України оголосила підозру у державній зраді керівнику Миколаївської окружної прокуратури. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, посадовця затримано в ході спецоперації.

«У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зрадник передавав росії інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених і місць їх утримання, результати обстрілів Миколаєва, а також добові паролі на блокпости на території області тощо.

Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ.

У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності.

Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази.

За даними джерела Української правди, йдеться про очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа.

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