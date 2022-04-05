Ґвалтували і катували: стало відомо про звірства окупантів на Харківщині

З кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку російських окупантів. Зґвалтування стало ще однією зброєю рашистської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про випадки сексуального насильства на Харківщині.

Омбудсменка розповіла про випадок на Харківщині, коли російський окупант понад тиждень ґвалтував 29-річну жінку, яка доглядала за немобільною матір’ю. Жінка неодноразово переживала сексуальне насильство з його боку.

«До правоохоронних органів вона додзвонитися не могла, адже рашист розбив її телефон. Через тиждень він заговорив «про кохання» і запропонував відправити її подалі від війни. У відповідь на відмову, нелюд просто застрелив стареньку маму на очах у доньки», – повідомила омбудсменка.

На щастя, жінці вдалося врятуватися і зараз вона проходить реабілітацію

Ще один страшний випадок стався у селищі Мала Рогань Харківської області. Там російський військовослужбовець побив та неодноразово зґвалтував 31-річну жінку, яка разом з 5-річною донькою, матір’ю, сестрою, братом та іншими жителями населеного пункту ховалася у школі.

«Тримаючи зброю біля її голови, рашист неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно жінки, яка, за його словами, нагадала йому дівчину з якою він ходив до школи. Російський бойовик розрізав жінці шию та щоку ножем, відрізав волосся, бив її книгою по обличчю. Коли рашисти пішли, жінці разом із сім’єю вдалося пішки дістатися Харкова та отримати необхідну медичну допомогу», – повідомила Денісова.

Омбудсменка наголошує, що ці жахливі історії вкотре підтверджують жорстокі звірства російських окупантів на території нашої Батьківщини. Вчинення сексуального насильства в умовах збройного конфлікту є військовим злочином та порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права.

Зокрнма, стаття 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року забороняє зазіхання на честь жінок та гарантує захист від зґвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої форми посягання на їхню моральність.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушення РФ прав людини в України.

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