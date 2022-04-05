95% українців впевнені у перемозі

Абсолютна більшість опитаних українців переконана у перемозі України. Водночас усе менше стає тих, хто вірить у швидке завершення війни. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Так, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії, проте впевненість у швидкій перемозі «за кілька тижнів» дещо зменшилась з 47% до 35%. Натомість зросли позиції «кілька місяців» і «півроку-рік». 14% не змогли відповісти на це питання.

За результатами опитування, 78% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Лише 11% протилежної думки, 11% – не змогли оцінити. У всіх регіонах тасеред всіх вікових груп продовжує домінувати оцінка напрямку як правильного.

Опитування проводили 30-31 березня серед населення України віком від 18 років у усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірніст. 0,95: не більше 2,5%.

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