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Україна спробує відновити евакуацію із Маріуполя та Луганщини

Андрій Котенський

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У понеділок, 4 квітня, в Україні спробують евакуювати людей гуманітарними коридорами із Маріуполя та Луганщини. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук у Telegram.

З Маріуполя до Запоріжжя людей вивозитимуть на приватному транспорті. 15 автобусів для евакуації наших людей вже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Водночас делегація міжнародного комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом з 7 автобусами.

Окрім того продовжується евакуацію людей з міст: Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

«Окупанти постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині. Попри це, мужні поліцейські, військові та водії продовжують допомагати евакуюватись цивільному населенню», – повідомила Ірина Верещук.

Фото: Укрінформ

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