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Солдати рф просяться додому і відмовляються від обіцяних медалей

Наталя Дуляба

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Російські солдати хочуть вирватися з війни в Україні і при цьому відмовляються від обіцяних медалей та грошей. Про це свідчать дані, які отримала Служба безпеки України в перехопленій телефонній розмові окупантів.

У розмові російський військовий каже, що йому не потрібні нагороди «ветерана спецоперації», які нещодавно придумав путін, натомість проситься додому.

«Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали… «Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги», а я говорю: идите вы все, нах*й! Везите меня домой! Мне, нах*й нужны ваши медали…» – говорить загарбник своїм друзям з рф.

Він каже, що втомився від життя «у підземеллі», бо під натиском українських захисників рашисти вимушені постійно ховатися в укриттях та окопах: «Я приеду – могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей…».

За його словами, в молодших загарбників від постійних бойових дій взагалі «кукуха поехала». Та й сам він уже не може чути звуків вибухів: «Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год никаких салютов! Я любого шороха боюсь!».

Водночас окупант каже, що чекає підписання мирної угоди між Україною і росією, аби поїхати додому.

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