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Словаччина все ж відмовилася платити за російський газ у рублях

Ольга Денисяка

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Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна не платитиме за російський газ у рублях, як цього вимагає Москва. Про це з посиланням на Reuters повідомляє hromadske

«У цій ситуації ключове значення має єдність, і ми наполягаємо на дотриманні умов контрактів та виплат у євро», – сказав посадовець.

Перед цим Єврокомісія заявила, що європейські компанії, чиї контракти на постачання передбачають оплату в євро або доларах, не повинні слухати нові вимоги Москви.

А втім, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик допускав можливість розрахунку за російський газ у рублях, якщо не вдасться домовитися про інше. Попри те, що зимовий опалювальний сезон у Словаччині добігає кінця, промисловість країни також потребує газу у великих масштабах.

Нагадаємо, 23 березня президент росії володимир путін вирішив, що тепер «недружні країни» зможуть платити кремлю за газ лише російськими рублями, а не доларами чи євро.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що цим рішенням росіяни «офіційно відкрили повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни ЄС не потурати росії та не купувати її нафту і газ у рублях.

Після запровадження санкцій проти рф кремль затвердив перелік «недружніх країн», до якого здебільшого потрапили держави Заходу. Зокрема, там є всі країни ЄС, США, Велика Британія, Швейцарія, Австрія Південна Корея, Японія, Австралія, Сінгапур, Тайвань, Україна та ще низка держав.

Однак коли західні країни почали відмовлятися від оплати за газ у рублях, речник володимира путіна дмитро пєсков визнав, що росія не отримає оплату за газ у рублях 31 березня.

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