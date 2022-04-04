Росія вже втратила в Україні 18300 військових та 281 літаків і гелікоптерів

У війні, яку росія почала проти України, держава-агресор уже втратила 18 300 військових, 647 танків, 147 літаки, 134 гелікоптери та низку іншої техніки. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України у Facebook.
З 24 лютого до 4 квітня загальні бойові втрати рф склали:
- особового складу ‒ близько 18 300 осіб,
- танків ‒ 647 одиниці,
- бойових броньованих машин ‒ 1844 одиниць,
- артилерійських систем – 330 одиниць,
- РСЗВ ‒ 107 одиниць,
- засоби ППО ‒ 54 одиниці,
- літаків – 147 одиниці,
- гелікоптерів – 134 одиниці,
- автомобільної техніки ‒ 1273 одиниць,
- кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
- цистерн з ПММ ‒ 76 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 92 одиниць,
- спеціальна техніка ‒ 25 одиниці,
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.
У Міноборони додають, що остаточні дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський