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Росія вже втратила в Україні 18300 військових та 281 літаків і гелікоптерів

Андрій Котенський

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У війні, яку росія почала проти України, держава-агресор уже втратила 18 300 військових, 647 танків, 147 літаки, 134 гелікоптери та низку іншої техніки. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України у Facebook.

З 24 лютого до 4 квітня загальні бойові втрати рф склали:

  • особового складу ‒ близько 18 300 осіб,
  • танків ‒ 647 одиниці,
  • бойових броньованих машин ‒ 1844 одиниць,
  • артилерійських систем – 330 одиниць,
  • РСЗВ ‒ 107 одиниць,
  • засоби ППО ‒ 54 одиниці,
  • літаків – 147 одиниці,
  • гелікоптерів – 134 одиниці,
  • автомобільної техніки ‒ 1273 одиниць,
  • кораблі /катери ‒ 7 одиниць,
  • цистерн з ПММ ‒ 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 92 одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 25 одиниці,
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4 одиниці.

У Міноборони додають, що остаточні дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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