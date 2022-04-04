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росія налагоджує контрабанду підсанкційних товарів через Грузію

Наталя Дуляба

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Щоб обійти введені санкції, росія налагоджує канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі й військового призначення, через територію Грузії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Головне управління розвідки Міноборони України.

Через введення міжнародних санкцій рф позбулась можливості постачання значної номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Щоб обійти санкції, російські агенти налагоджують канали контрабанди, які проходять, зокрема, територією Грузії.

«При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів», – кажуть українські розвідники.

Також розглядається можливість відновлення авіасполучення між Грузією та росією.

Наразі українській розвідці відомо про ще один канал постачання до рф товарів військового призначення – Східною Азією. Через нього до країни-окупанта поставляють запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади.

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