Росія готується захопити Харків, – Міноборони

Російські окупаційні війська готуються атакувати українсьих військових у зоні ООС та мають намір захопити Харків. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання ООС та оволодіти містом Харків», – заявив Олександр Мотузяник.

Водночас, за даними Міноборони, ворог продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об’єктів критичної інфраструктури України. Також рф формує та переміщує додаткові підрозділи зі складу східного та центрального військових округів збройних сил росії для участі в бойових діях в Україні.

«Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву…Загалом віцська рф проводять перегрупування та намагаються покращити положення на окремих напрямках півдня України», – зазначив речник Міністерства оборони.

Також, за його словами, ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створює запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснює підготовку медичних установ для прийому великої кількості поранених.

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