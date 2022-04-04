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Росія атакувала Тернопіль

Андрій Котенський

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У неділю ввечері росія атакувала мирний Тернопіль. Про атаку на Тернопіль повідомив мер міста Сергій Надал у Telegram.

За його словами ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що місто бомбардували.

«Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання», – повідомив Володимир Труш.

Голова також не назвав, що було ціллю рашистів та повідомив, що постраждалих і жертв немає.

Тернополян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в жодному разі не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.

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