Росія атакувала Тернопіль

У неділю ввечері росія атакувала мирний Тернопіль. Про атаку на Тернопіль повідомив мер міста Сергій Надал у Telegram.
За його словами ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі.
Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що місто бомбардували.
«Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання», – повідомив Володимир Труш.
Голова також не назвав, що було ціллю рашистів та повідомив, що постраждалих і жертв немає.
Тернополян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в жодному разі не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.
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Андрій Котенський