РФ хоче зібрати 60 тисяч нових вбивць-мародерів

Військово-політичним керівництвом російської федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Окупанти планують зібрати 60 тисяч рашистських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними ЗСУ, основні регіони для проведення мобілізації – Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

«Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення… та «трофеї», тобто грабіж і мародерство. Командування збройних сил російської федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, 43 автомобіля та міномет противника з розрахунком.

Зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

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