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Польща вимагає скликати Єврораду та ввести дієві санкції проти росії

Андрій Котенський

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Премєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до лідерів Євросоюзу із закликом переглянути політику щодо російського режиму, пише Європейська правда.

«Різанина в Бучі – це більше ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя; про базові та загальнолюдські цінності.

ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках та російських олігархів. Потрібно терміново розірвати всі торгові відносини з Росією. Європейські гроші мають перестати текти до Кремля. Злочинному і все більш тоталітарному режиму Путіна треба нав’язати одне: санкції, що дійсно працюють», – говорить Моравецький.

Він додає: «Україна має отримати більше зброї, за допомогою якої вона зможе захистити жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць. Це наш політичний та моральний обов’язок. Вистачить помилкових жестів та тактики уникнення. Досить!».

Моравецький зазначає, що вимагає від президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської ради Шарля Мішеля «якнайшвидшого скликання Євроради для обговорення злочинів Росії та ефективних санкцій».

Прем’єр Польщі уточнює – «злочини, скоєні Росією щодо майже 300 жителів Бучі та інших міст за межами Києва, мають називатися актами геноциду та каратися відповідним чином».

Нагадаємо, напередодні про нові санкції проти РФ за військові злочини у Київській області заявили у Сполучених Штатах, Великій Британії, а також у  Німеччині.

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