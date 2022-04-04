Під Києвом росіяни замордували всю родину старости села

Викрадена староста села Мотожина, її чоловік та син виявлені замордованими насмерть російськими військовими. Про це повідомила невістка родини Сухенків Дар’я Беленіцина в Instagram.

Як відомо Сашко та його батьки допомагали людям під час війни і до останнього вірили, що російські військові не застосовуватимуть зброю проти мирних людей. Доки орки не зайшли в їхній дім.

«Сашко сказав, що не боїться їх та гідно вів з ними діалог. Вони здалися йому людяними. Поки 23 березня вони не приїхали за його батьками. Пообіцяли, що повернуть їх живими. Але вони повернулися знову і забрали мого Сашка. З того дня, ми не знали де вони та як вони. Моє серце перестало битися. Таких людей дуже мало… Тепер не знаю як писати, бо Сашка та його родини більше немає в живих… Герої не вмирають», – повідомила Дар’я Беленіцина.

26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що на Київщині російськими загарбниками було захоплено старосту села Мотижин Ольги Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра

За даними слідства, у середу, 23 березня, військовослужбовці РФ прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ, незаконно затримали її, її чоловіка та сина, та вивезли у невідомому напрямку.

Зараз до місця захоронення людей в Мотижині допущено світові ЗМІ. У цій могилі видняться тіла двох жінок та чотирьох чоловіків. Їх убили пострілами в потилицю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.