Патріарх РПЦ Кирил запевнив, що росіяни «чинять подвиг», вбиваючи українців

Предстоятель російської православної церкви Кирило виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, рохзвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців, повідомляє Українська правда.

«Якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах — це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо. Служба вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати Батьківщину, не шкодуючи життя свого.

Вкотре хочу сказати: ми миролюбна країна і дуже миролюбний, багатостраждальний народ, який постраждав від війн так, як мало хто з європейських народів. У нас немає жодного прагнення до війни чи будь-чого, що принесло би шкоду іншим. Але ми вже так виховані всією нашою історією, що любимо нашу батьківщину й ладні захищати її так, як лише росіяни можуть її захищати.

Адже ми зламали хребет фашизму, який, безперечно, переміг би світ, якби не Росія, якби не подвиг нашого народу»,– сказав Кирил.

Кирило під час проповіді багато разів хвалив російських військових і підкреслював, що завдяки їхнім діям вирішиться доля Росії.

За весь час свого словоблудства він ніяк не відреагував на воєнні злочини, які скоюють російські окупанти проти мирного населення в Маріуполі та масові вбивства, зґвалтування й знущання над мешканцями населених пунктів Київщини.

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