Олександр Ябчанка: «На нас напало концентроване зло, якому немає бути місця у світі»

Львівський медик, викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка про звірства росіян на Київщині і потребу покарання винних:

«У багатьох моїх друзів сторіс чорного кольору, бо налаштування Фейсбуку попереджають користувача, що той може побачити насилля. Це один зі способів, як сучасний світ намагається обмежити людей від небажаного впливу на них сцен насилля. Біда у тім, що це налаштування аж ніяк не спроможне врятувати тих, хто на світлині.

Учора, увесь світ побачив обличчя руZкого міра.

По реакції світу на побачене ми побачимо обличчя сучасного світу (того, що зоветься цивілізованим). Чи він ховатиметься за якісь налаштування, чи зробить усе, аби покарати винних і унеможливити подібний жах у майбутньому, я не знаю.

Знаю лише, що на нас напало концентроване зло, якому немає бути місця у світі земному і немає бути прощення у жодому зі світів.

І якщо сучасний світ недостатньо цивілізований, аби це усвідомити, то кому, як не нам, забезпечити невідворотність покарання нелюдів і неможливість повторення цього у майбутньому…

На війну я поїхав лікарем… поїхав, бо не бачив для себе іншого варіанту, поїхав медиком, бо яка ж із мене іще користь…

І у мене немає жодного сумніву, що ми переможемо, питання лише часу і ціни. Ціну ми платимо найвищу, тому, мрію, аби перемога була якнайшвидшою. Разом з тим, усвідомлюю, що це війна на виснаження, у тому числі і виснаження емоційне.

Тому, тримаємо стрій, зберігаємо спокій, усе буде Україна»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.