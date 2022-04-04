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Окупанти закатували українського рекордсмена Сергія Проневича

Андрій Котенський

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Руками російських солдат було замордовано та вбито українського марафонця Сергія Проневич. Повідомляє Суспільне.

Спортсмена катували і вбили російські військові неподалік Тростянця. Він мешкав у селі Боромля на Сумщині. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до «Книги рекордів України», пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію – 42 км.

Росіяни викрали Сергія ще 12 березня, за те, що він допомагав українським захисникам.

За словами матері Сергія Проневича, його тримали у кайданках, катували і вбили в підвалі пожежної частини.

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