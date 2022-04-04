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На передову потрібно п’ять тепловізорів, для виявлення російських окупантів

Андрій Котенський

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Усіх небайдужих закликають допомогти закрити збір для закупівлі тепловізорів, щоб допомагатимуть нашим захисниками на передовій якнайшвидше виявляти російських окупантів. Про це повідомила волонтерка Оксана Тимчук на своїй Facebook-сторінці.

Завдяки тепловізорам, наші зазисники швидше виявлять і знищують ворога. Першу партію тестували у Львові і вже відправили на передову.

«Ми повторно оголошуємо збір коштів на тепловізори. Дуже просять хлопці з інших гарячих точок. Потрібно 5 штук. Модель: Тепловизор iRay xEye E3W (INFIRAY). Вартість кожного: 1300 євро», – повідомила Оксана Тимчук.

Тепловізори допомагають вночі відслідковувати ворога на відстані більше 1000 метрів, що дуже нам зараз потрібно!

Якщо волонтери назбирають більше грошей, то куплять більше тепловізорів.

Карта ПриватБанку

4149629331134981

Отримувач: Тимчук Оксана

Для юросіб, що бажають виділити більші суми.

Рахунок у гривні (UAH) Отримувач: ФОП Дідушин Віталій Васильович ІПН: 3252110431 Розрахунковий рахунок: UA543052990000026006016215682

Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: безповоротна фінансова допомога.

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