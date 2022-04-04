ОСТАННІ НОВИНИ

На Донбасі чекають важких боїв з росіянами, – Данілов

Андрій Котенський

|

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що українські захисники очікують у найближчі дні важких боїв з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей, повідомляє Українська правда.

«У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей – там збирається велике угруповання військ Російської Федерації.

Зупинятися вони не збираються. Завдання, які ставить Путін перед своїми яничарами по знищенню нашої держави, вони нікуди не зникають.

Вони будуть робити перегрупування. Мають бажання на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил і ми так само очікуємо, що там найближчим часом будуть вестися запеклі бої за нашу територію», – повідомив він.

Він додав, що суспільство і Збройні сили готуються, щоб розбити ворога та подякував також головам ОВА, які виконують свою роботу.

За його словами, російські окупанти не просто покинули Київщину, а українські захисники дали ворогу опір і ті відступили, але навіть при цьому ЗСУ навздогін дали солдатам РФ бій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів