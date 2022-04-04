Литва висилає посла росії та закриває консульство

4 квітня Міністерство закордонних справ Литви оголосило про рішення знизити рівень дипломатичного представництва з росією – російському послу наказали залишити країну. Уряд Литви також закриває консульство рф у Клайпеді. Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Литви.

«Литва, висловлюючи повну солідарність народу України, які переживають безпрецедентну агресію росії, знижує рівень дипломатичного представництва росієї», – заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс.

Міністр підкреслив, що Литва рішуче засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в тимчасово окупованих містах України, зокрема жорстокі розправи в Бучі та інших містах України, які, безсумнівно, увійдуть до переліку злочинів, скоєних на території Європи.

«Зі звільненням інших міст ми також можемо побачити більше прикладів жахливих воєнних злочинів. Всі воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні російськими збройними силами в Україні, не будуть забуті», – сказав міністр.

У міністерстві додали, що Литва підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності Збройних Сил росії за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні.

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