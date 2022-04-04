Яніна Соколова: «Ірпеню потрібні техніка і люди, які готові розбирати завали»

Відома українська тележурналістка Яніна Соколова про наслідки російської окупації в звільненому Ірпені:

«Вони знищили все.

Я не маю більше емоцій передати, моє серце спустошене від ненависті до цих мерзот і жалю до людей і міст країни, яку я безкінечно люблю.

Ірпінь – місто, яке я знала з закритими очима. Я була тут часто. З дітьми і сама. Нові затишні парки, сучасні, європейські будинки, багато сосен, кафе і молоді. Яка жила тут, в атмосфері добра і комфорту.

Вони знищили все. Вбивали всіх, хто їм траплявся на шляху: безжально і зухвало.

Ви суки відповідатиме за це разом зі своїм катом.

Сьогодні мер Ірпіня Олександр Маркушин сказав мені що плакав лише раз: коли під час гуманітарного коридору орки розстріляли дівчинку, її маму і волонтера на його очах. Всі троє вмирали на його очах. Ще дві сотні вмирали під завалами, підвалами, після зґвалтувань і поранень.

Я більше не питаю за що. Я знаю чому, я зроблю все можливе, аби цю націю нелюдів ненавиділи всюди. Де б вони не з’являлися. Щоб були люди і були росіяни. Як різновид ганебних потвор з людською фізіологією.

А ще я зроблю максимум, щоб ми все відбудували і розквітнули новими фарбами.

Я не тільки про будинки. Я про націю. До кінця відбудували.

Наша пам’ять часто коротка. Минає час ми пробачаємо. Я не пробачу. Раджу кожному з вас перестати користуватися всім, що пов’язано з росією. Від «іронії судьби» до книг, Дудя і прокладок Always.

Наступного тижня у Рандеву я покажу Вам наглядно чому.

І ще. Так, я їх бачила. НАТО дійсно не дотягує стандартами до територіальної оборона Ірпеня. Хлопці ви круті.

P.S.❗️ Ірпеню потрібна прибиральна техніка, тягачі, екскаватори і люди, які готові розбирати завали! Хто готовий допомогти +380 (96) 451 19 37».

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