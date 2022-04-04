Джевелін та Джавеліна: як українці називають дітей під час війни

Від початку повномасштабної війни в Україні дві пари молодих батьків назвали дітей на честь американського ракетного комплексу Javelin, за допомогою якого ЗСУ знищують ворожу техніку. Про це йдеться у Facebook Міністерства юстицій.

У Мін’юсті розповідають, що під час вибору імені для новонародженої дитини частіше за все батьки враховують наступні фактори: традиції родини, модні тенденцї, національні, релігійні та навіть політичні погляди. Для декого вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже другий місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави.

Так, у Вінницькій області та місті Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно.

У міністерстві назвали не менш оригінальні імена, які для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків:

Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.

Зазначимо, що ПТРК Javelin – це протитанковий ракетний комплекс третього покоління, який відносять до класу систем «вистрелив та забув». З 1990 років він знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн для знищення бронетехніки.

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