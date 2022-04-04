Чого потребують гуманітарні штаби Львівщини: перелік

На Львівщині працює сім гуманітарних штабів, де приймають допомогу і передають її вимушеним переселенцям та нашим військовим. Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував у Facebook перелік речей, яких штаби зараз потребують найбільше.

Загалом найбільша потреба є у військовій амуніції та продуктах харчування. Найнеобхідніше у розрізі районів

Львівський район

Потрібні продукти харчування, оскільки склад майже пустий. Це і крупи, і консерви, і їжа швидкого приготування.

Величезна потреба у турнікетах, а також ліках та засобах гігієни.

Дрогобицький район

Найперше – це спорядження для військових. Також продукти харчування, особливо консерви.

Ще необхідні медикаменти. У штабі є тільки знеболювальні препарати. Дуже необхідні джгути та кровоспинні препарати.

Золочівський район

Тут найбільше потребують продуктів харчування та одягу.

Стрийський район

В першу чергу необхідна військова амуніція, зокрема форма, каски, бронежилети.

Перелік потрібних медикаментів: знеболювальні, кровоспинні, протизастудні та противірусні, турнікети.

Також є потреба у продуктах харчування, зокрема у крупах.

Самбірський район

Спорядження для військових – форма, каски, турнікети, берці, а також дощовики та аптечки.

Ще бракує продуктів харчування та засобів гігієни.

Червоноградський район

У цьому штабі потребують військової амуніції, а також ліхтариків та повербанків.

Є необхідність у продуктах харчування (консерви, їжа швидкого приготування) та засобах для гоління для чоловіків.

Також у районі проживає 60 дітей, які вимушено покинули домівки через бойові дії. Вони потребують технічних засобів для навчання у дистанційному форматі. Просять допомогти із планшетами.

Яворівський район

Найголовніша необхідність – військова амуніція.

Контакти штабів – за посиланням. Також нашим військовим можна допомогти фінансово. Збір проводимо спільно з Благодійний фонд «Крила надії». Реквізити – за посиланням.

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