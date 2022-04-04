Чого потребують гуманітарні штаби Львівщини: перелік

На Львівщині працює сім гуманітарних штабів, де приймають допомогу і передають її вимушеним переселенцям та нашим військовим. Голова Львівської ОВА Максим Козицький опублікував у Facebook перелік речей, яких штаби зараз потребують найбільше.
Загалом найбільша потреба є у військовій амуніції та продуктах харчування. Найнеобхідніше у розрізі районів
- Львівський район
Потрібні продукти харчування, оскільки склад майже пустий. Це і крупи, і консерви, і їжа швидкого приготування.
Величезна потреба у турнікетах, а також ліках та засобах гігієни.
- Дрогобицький район
Найперше – це спорядження для військових. Також продукти харчування, особливо консерви.
Ще необхідні медикаменти. У штабі є тільки знеболювальні препарати. Дуже необхідні джгути та кровоспинні препарати.
- Золочівський район
Тут найбільше потребують продуктів харчування та одягу.
- Стрийський район
В першу чергу необхідна військова амуніція, зокрема форма, каски, бронежилети.
Перелік потрібних медикаментів: знеболювальні, кровоспинні, протизастудні та противірусні, турнікети.
Також є потреба у продуктах харчування, зокрема у крупах.
- Самбірський район
Спорядження для військових – форма, каски, турнікети, берці, а також дощовики та аптечки.
Ще бракує продуктів харчування та засобів гігієни.
- Червоноградський район
У цьому штабі потребують військової амуніції, а також ліхтариків та повербанків.
Є необхідність у продуктах харчування (консерви, їжа швидкого приготування) та засобах для гоління для чоловіків.
Також у районі проживає 60 дітей, які вимушено покинули домівки через бойові дії. Вони потребують технічних засобів для навчання у дистанційному форматі. Просять допомогти із планшетами.
- Яворівський район
Найголовніша необхідність – військова амуніція.
Контакти штабів – за посиланням. Також нашим військовим можна допомогти фінансово. Збір проводимо спільно з Благодійний фонд «Крила надії». Реквізити – за посиланням.
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Ольга Денисяка