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Блаженніший Святослав: «Серед нашого болю Христос шукає віру, щоб діяти»

Наталя Дуляба

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Глава УГКЦ Блаженніший Святослав про силу віри під час війни:

«Ми зараз переживаємо один із найбільш болючих і драматичних моментів історії нашого народу – в Україні триває війна. Що може бути більш болючого?

Справжні сльози безсилля виступають на наших очах, коли ми бачимо страшні кадри з Бучі, Ірпеня, коли бачимо братські могили, в яких поховані сотні людей. Коли нам показують, як на вулицях лежать бездиханні тіла розстріляних із зв’язаними руками наших братів і сестер. І це все за кількадесят кілометрів від нашого Патріаршого собору.

Окупант, який ступив на нашу землю, хоче нас поневолити. Ми сьогодні приходимо до нашого Учителя, Спасителя і кажемо йому: Спасителю, ніхто у світі не може зупинити війну в Україні: ні дипломати, ані могутні світу цього. Допоможи нам, Учителю, допоможи!

Ми сьогодні представляємо перед обличчя Спасителя, подібно як євангельський батько, життя нашого зболеного, страждального народу. Представляємо Йому наш біль і навіть часом відчуття немічності. Але Христос шукає серед нас віру, щоб могти діяти. Він питає нас: чи ти віриш, що я можу це зробити? Чи ти віриш в перемогу України? Чи ти віриш, що силою українського війська, силою волі нашого народу ми можемо вигнати зло, яке нас вбиває і нищить?

Скажімо сьогодні разом з євангельським батьком: Учителю, віруємо, але поможи нашому невірству!».

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