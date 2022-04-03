ЗСУ опублікували звірства росіян у Бучі

Військове телебачення України опублікувало документальний сюжет про російську армію убивць і мародерів та їхні звірства в Бучі.

У описі до відео йдеться, що про це повинні кожного разу згадувати ті, хто ще досі думає, що росія посилає до України «васімнадцатілєтніх мальчіков, нє умєющіх стрєлять». Росія послала сюди цинічних убивць та ґвалтівників. І жодних виправдань, ні тим паче прощень для них більше не буде.

На стопкадрі один із підвалів смерті, які влаштували росіяни в Бучі, і закатовані громадяни України.

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