Путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня, – розвідка США

Президент Росії Владімір Путін зі своєю армією прагне отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад. Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

Більше ніж за місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу» і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

«У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів, – сказав представник європейської оборони. – З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?».

Також американські й європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності. Втім схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.

Нагадаємо, збройні сили росії нав’язують своїм військовим думку, що війну з Україною необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

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