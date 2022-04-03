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Окупанти знову завдали ракетного удару по Київщині

Андрій Котенський

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У неділю, 3 квітня, ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків, частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони, повідомляє повітряне командування «Центр».

Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.

Нині ж російські нелюди знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

На даній території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі.

За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та були евакуйовані до лікарні, один із них в критичному стані під наглядом лікарів.

Фото ілюстративне

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