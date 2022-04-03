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На трасі Львів – Самбір – Ужгород утворилось провалля

Наталя Дуляба

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Через зсув ґрунту на трасі Львів – Самбір – Ужгород утворилось провалля. Постраждалих немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Випадок стався у неділю, 3 квітня, проте поблизу якого населеного пункту, дорожники наразі не уточняють. Відомо, що на трасі Львів – Самбір – Ужгород стався зсув ґрунту, який забрав зі собою частину покриття. На окраїні дороги утворилось провалля, постраждалих немає.

«Наші інспектори невідкладно вжили усіх необхідних заходів задля безпеки руху, рух здійснюється у реверсному порядку. Після того, як геологи та проєктанти проведуть усі необхідні дослідження, аварійну ділянку одразу ж відремонтують», – йдеться у повідомленні.

Попередньої причини обвалу в обласній Службі автомобільних доріг наразі не називають. Втім у ніч на 3 квітня всю територію Львівщини рясно засніжило. Ймовірно, це могло стати одним із факторів.

Відомо, що цю ділянку траси Львів – Самбір – Ужгород ремонтували ще у 2016 році.

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Фото: САД

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