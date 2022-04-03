ОСТАННІ НОВИНИ

На Харківщині збили черговий винищувач росіян

Наталя Дуляба

|

Українські військові у Харківській області знищили винищувач російських окупантів Су-34. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

«3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині», – вказано у повідомленні.

Також українські військові опублікували запис перехопленої розмови росіян відразу після удару ЗСУ. На ньому окупанти обговорюють пожежу, що спалахнула, та узгоджують втечу з місця.

Зазначимо, що вартість літака Су-34 оцінюють приблизно у 36 мільйонів доларів.

Загалом у війні, яку росія почала проти України, держава-терорист втратила вже 18 тисяч військових, 644 танки, 143 літаки, 134 гелікоптери та низку іншої техніки. Детальніше – за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів