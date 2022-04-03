На Харківщині збили черговий винищувач росіян

Українські військові у Харківській області знищили винищувач російських окупантів Су-34. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
«3 квітня 2022 року зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині», – вказано у повідомленні.
Також українські військові опублікували запис перехопленої розмови росіян відразу після удару ЗСУ. На ньому окупанти обговорюють пожежу, що спалахнула, та узгоджують втечу з місця.
Зазначимо, що вартість літака Су-34 оцінюють приблизно у 36 мільйонів доларів.
Загалом у війні, яку росія почала проти України, держава-терорист втратила вже 18 тисяч військових, 644 танки, 143 літаки, 134 гелікоптери та низку іншої техніки. Детальніше – за цим посиланням.
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Наталя Дуляба