ОСТАННІ НОВИНИ

Ми готові довести справу зі знищення зла до кінця, – головнокомандувач ЗСУ

Наталя Дуляба

|

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що Україна за підтримки Заходу здатна зупинити російську навалу і не допустити звірств, які чинять окупанти, у Європі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, розповів про ситуацію в Україні та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції.

«Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо. Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу зі знищення зла до кінця», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів