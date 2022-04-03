Ми готові довести справу зі знищення зла до кінця, – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впевнений, що Україна за підтримки Заходу здатна зупинити російську навалу і не допустити звірств, які чинять окупанти, у Європі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Валерій Залужний поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, розповів про ситуацію в Україні та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції.

«Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо. Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє. Ми готові довести справу зі знищення зла до кінця», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

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