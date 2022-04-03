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Країни Балтії відмовились від закупівель газу з РФ

Андрій Котенський

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Балтійські країни більше не будуть імпортувати російський природний газ. Таку заяву зробив глава латвійського оператора сховищ природного газу Conexus Baltic Grid Улдіс Баріс, пише Економічна правда.

«Якщо в когось були сумніви щодо того, чи можна довіряти поставкам з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви, – додав він», – заяви він.

За словами Баріса, наразі потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого в підземному сховищі в Латвії.

Нагадаємо, що раніше міністерство енергетики Литви повідомили, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

Міністр енергетики Дайніус Крейвис назвав це поворотною точкою в енергонезалежності Литви.

«Ми перша країна ЄС серед тих, які отримували газ від «Газпрому», що стала незалежною від постачання газу з Росії», – заявив він.

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