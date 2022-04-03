Босі і без шапок-вушанок: як окупанти втікали з Харківщини

На Харківщині російські окупанти втікали від Збройних Сил України босі, без своїх шапок-вушанок і без техніки. Про це йдеться на сторінці Гештабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі опублікували нові фотографії зі звільнених від рашистів територій у Харківській області. Зі світлин видно, що війська рф втікали, покинувши напризволяще чи не все, що було, в тому числі одяг і взуття.

«Харківщина. В деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок. Припускаємо що було “жарко”, наші воїни це робити вміють», – йдеться у повідомленні.

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