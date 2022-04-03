ОСТАННІ НОВИНИ

Босі і без шапок-вушанок: як окупанти втікали з Харківщини

Наталя Дуляба

|

На Харківщині російські окупанти втікали від Збройних Сил України босі, без своїх шапок-вушанок і без техніки. Про це йдеться на сторінці Гештабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі опублікували нові фотографії зі звільнених від рашистів територій у Харківській області. Зі світлин видно, що війська рф втікали, покинувши напризволяще чи не все, що було, в тому числі одяг і взуття.

«Харківщина. В деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок. Припускаємо що було “жарко”, наші воїни це робити вміють», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів