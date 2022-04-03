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Безстрашні херсонці знову вийшли на мітинг проти російської окупації

Андрій Котенський

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У Херсоні містяни зібралися біля пам’ятника Шевченку на мирний мітинг проти російської агресії і за Україну, пише Українська правда.

Близько 13:00 учасники акції в окупованому росіянами місті скандували дружно: «Херсон – це Україна!», «Одна, єдина, соборна Україна!».

Херсонці прийшли з Державними прапорами України й саморобними плакатами.

Вони скандували також: “Слава Україні! Героям слава!”, “Разом нас багато – нас не подолати!”, “Слава воїнам ЗСУ!”, “Миколаїв! Ми з тобою!” та інші патріотичні гасла.

У мітингу немає організатора, люди самоорганізувалися. Учасники заходу кажуть, що вони прийшли продемонструвати, що в Херсонській області не хочуть російської влади, не хочуть ніякої “ХНР”.

Як розповіли журналістам учасники заходу, херсонці провели мітинг, а потім на місце прибули для розгону військові РФ із технікою.

«Ми встигли провести мітинг. Зараз туди прибула техніка РФ», – розповів один з учасників заходу.

Раніше містяни традиційно збиралися на акції протесту на площі Свободи – біля будівлі ОДА та облради. Цю площу наразі, як і будівлю, контролюють озброєні російські війська, що використовують зброю проти учасників мітингів та викрадають людей.

Як відомо, 3 квітня озброєні російські окупанти застосували зброю проти мирних демонстрантів у Каховці Херсонської області.

На Херсонщині жителі регулярно проводять мирні акції протесту проти російського агресора. Російські військові застосовують силу та зброю проти людей, є поранені й затримані. Також російські загарбники викрадають проукраїнських мешканців області.

Президент Володимир Зеленський удостоїв Херсон спеціального звання «Місто-герой» після початку війни Росії проти України та спротиву херсонців агресії РФ.

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