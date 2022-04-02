За ніч хакери Anonymous здійснили ще 2 атаки

Хакери з угруповання Anonymous зламали благодійне крило російської православної церкви та базу даних Липецького механічного заводу. Про це угрупування повідомило у Twitter.

Так, у мережу потрапило 15 ГБ даних та приблизно 57 500 електронних листів благодійного крила російської православної церкви.

Крім того, хакери зламали російський Липецький механічний завод, який випускає компоненти для зенітно-ракетних установок. Наразі у вільному доступі 25 GB даних заводу.

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