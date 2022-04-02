За добу в Україну повернулися понад 19 тисяч громадян через переходи у Львівській області

За минулу добу в країну через пункти пропуску на Львівщині повернулися понад 19 тисяч українців. Близько 14 тисяч людей виїхали за кордон. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Так, у п’ятницю, 1 квітня, в Україну приїхали понад 19 тисяч громадян. З початку повномасштабного вторгнення з-за кордону повернулися близько 556 тисяч українців.

Також на Львівщині за добу 14 тисяч осіб перетнули кордон і покинули країну. З початку війни виїхали 1 мільйон 375 тисяч українців.

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