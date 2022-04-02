Вночі окупанти обстріляли Полтаву та Кременчук

Вночі 2 квітня російські військові завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

Інформації про постраждалих від обстрілів ще немає. На місцях працюють усі відповідні служби.

«Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.