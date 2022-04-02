В Україні може з’явитися наземна станція Starlink

Після перемоги в Україні планують побудувати власну наземну станцію Starlink. Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Так, Міністерство цифрової трансформації України разом з Ілоном Маском обговорювали будівництво станції Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для українців.

Через повномасштабне вторгнення Росії в багатьох містах країни можуть бути проблеми з наявністю та якістю інтернету. Ворог продовжує знищувати інфраструктуру, зокрема й телекомунікаційну.

Відтоді як до України надійшли кілька партій супутникової мережі Starlink, додаток, що дозволяє користувачам смартфонів отримати доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним в Україні.

У Мінцифрі зазначили, що якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Причина у тому, що на території України поки немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції — у Польщі, Литві та Туреччині.

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