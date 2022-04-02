В Чорнобаївці стався 13 і 14 раз, – Арестович

1 квітня українські військові двічі вдарили по позиціях росіян, зосереджених на аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Загалом ЗСУ вже 14 разів бомбили окупантів у цьому місці. Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«В Чорнобаївці вчора стався 13 і 14 раз. Було знищено батальйон і батарею САУ збройних сил рф», – сказав він.

Водночас Олексій Арестович додав, що на херсонському напрямку Збройні Сили України поступово продовжують наступальні дії. Противник наразі ще тримає оборону.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 березня Збройні Сили України вдесяте вдесяте вгатили по російських окупантах у Чорнобаївці. Під час цієї атаки наші захисники ліквідували ще одного путінського генерала – командувача 49-ої загальновійськової армії південного військового округу Якова Резанцева.

Загалом відомо, що ЗСУ ліквідували вже вісьмох путінських генералів. Останнього з них, командира 200-ої окремої мотострілецької бригади рф, полковника Деніса Курила, знищили у боях під Харковом.

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