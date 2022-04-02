ОСТАННІ НОВИНИ

В Чорнобаївці стався 13 і 14 раз, – Арестович

Наталя Дуляба

|

1 квітня українські військові двічі вдарили по позиціях росіян, зосереджених на аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Загалом ЗСУ вже 14 разів бомбили окупантів у цьому місці. Про це під час брифінгу 2 квітня повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

«В Чорнобаївці вчора стався 13 і 14 раз. Було знищено батальйон і батарею САУ збройних сил рф», – сказав він.

Водночас Олексій Арестович додав, що на херсонському напрямку Збройні Сили України поступово продовжують наступальні дії. Противник наразі ще тримає оборону.

Нагадаємо, у ніч з 24 на 25 березня Збройні Сили України вдесяте вдесяте вгатили по російських окупантах у Чорнобаївці. Під час цієї атаки наші захисники ліквідували ще одного путінського генерала – командувача 49-ої загальновійськової армії південного військового округу Якова Резанцева.

Загалом відомо, що ЗСУ ліквідували вже вісьмох путінських генералів. Останнього з них, командира 200-ої окремої мотострілецької бригади рф, полковника Деніса Курила, знищили у боях під Харковом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів