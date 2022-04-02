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Українська жіноча збірна з боротьби виграла медальний залік на Чемпіонаті Європи

Анастасія Диняк

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Жіноча збірна України здобула 5 нагород та виборола першість у медальному заліку на Чемпіонаті Європи-2022 з боротьби. Про це пише hromadske.

Жіночі змагання відбувалися другими у межах об’єднаного чемпіонату. Першою була чоловіча вільна боротьба, у якій Україна не була представлена.

Жіноча збірна була представлена у всіх вагових категоріях. Загалом українки завоювали п’ять медалей.

  • «золото» – Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Тетяна Ріжко (до 65 кг);
  • «срібло» – Олександра Хоменець (до 55 кг);
  • «бронза» – Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) та Алла Белінська (до 68 кг).

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