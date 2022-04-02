США стануть посередниками для передачі радянських танків Україні

США виступатимуть посередником під час передання Україні танків радянського виробництва з країн Євросоюзу. Про це пише The New York Times.

Америка погодилася на цю роль після пропозиції президента України Володимира Зеленського. Постачання танків радянського виробництва розпочнеться найближчим часом.

Наразі немає інформації про їхню кількість та з яких країн будуть передавати. Ці танки дозволить українським військовим укріпити власні позиції на Донбасі.

Зауважимо, від початку війни в Україні це перший раз, коли Вашингтон візьме участь у передачі танків Києву.

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