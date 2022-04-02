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США нададуть Україні додаткових 300 млн доларів на військову допомогу

Анастасія Диняк

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США нададуть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє пресслужба Міноборони США.

Так, новий пакет допомоги для України включає ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотники, броньовики, боєприпаси великого та малого калібрів, присрої нічного бачення, тепловізори, пулемети. Окрім того, США передадуть медичні препарати та польове обладнання.

«Це рішення підкреслює непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України на підтримку її героїчних зусиль у боротьбі з Росією», – наголосив представник Пентагону.

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