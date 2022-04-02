Російські окупанти вбили щонайменше 158 дітей в Україні

Майже 412 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 158 загинуло та більше 254 поранено. Про це повідомляють в офісі генпрокурора.

За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській – 75, Донецькій – 71, Харківській – 56, Чернігівській – 46, Миколаївській – 31, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

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